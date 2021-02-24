Adanaspor Giresunspor maçında korku dolu anlar! Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunsporu konuk etti. Maçın 23. dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

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