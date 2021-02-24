MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdanaspor Giresunspor maçında korku dolu anlar! Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı
GeriFutbol Adanaspor Giresunspor maçında korku dolu anlar! Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Adanaspor Giresunspor maçında korku dolu anlar! Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adanaspor Giresunspor maçında korku dolu anlar! Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı
Abone Olgoogle-news

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında, Adanaspor'un Giresunspor'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin file bekçisi Goran Karacic fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bosna-Hersekli eldivenin tansiyonunun düştüğü belirlendi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunsporu konuk etti. Maçın 23. dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Adanaspor Giresunspor maçında korku dolu anlar Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi