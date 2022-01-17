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Adanaspor, Gençlerbirliği'ne 3 atıp 3 aldı

#Adanaspor#Gençlerbirliği#Spor Toto 1. Lig
Adanaspor, Gençlerbirliğine 3 atıp 3 aldı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

51. dakikada Adanaspor’da Fıratcan Üzüm’ün sağ kanattan bindirerek kale önüne yaptığı ortaya sakince vuruş yapan Tetteh ağları sarstı. 0-1
57. dakikada Adanasporlu Hıfsullah İsmail Erdoğan’ın gönderdiği ara pasla kale önünde boş kalan Bruns, takımını 2 farkla öne geçiren golü kaydetti. 0-2
70. dakikada Adanasporlu Bruns Gençlerbirliği ceza sahası önünden araya kaçan takım arkadaşı Hıfsullah İsmail Erdoğan’a ara pas çıkardı. Ardından kale önünde boş olan Tetteh, topla buluşan Erdoğan’ın kaleye paralel şekilde attığı pası tamamlayarak gol farkını üçe çıkardı. 0-3
90+2’de Gençlerbirliği forveti Bieliaiev, ceza sahası yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sol üste düz şekilde giden şutu Adanaspor’un kalecisi Karacic güçlükle çıkardı.

Stat: Eryaman
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Erkan Akbulut xx, Kemal Mavi xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xx, Mert Kula xx (Baran Başyiğit dk. 80 ?) Kerem Can Akyüz x (Musa Şahindere dk. 80 ?), Gökhan Gül x, Tshibola xx, Barış Alıcı xx, Serdarcan Eralp x (Sami Gökhan Altıparmak dk. 56 xx), Lima xx, Eleke x (Bieliaiev dk. 56 xx)
Yedekler: Ramazan Köse, Atalay Gökçe, Sallalich, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx (Bruns dk. 46 xxx), Evren Korkmaz xx, Roche xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xxx, Benasser xx, Cem Özdemir xx (Eren Karadağ dk. 46 xx), Uğurcan Yazğılı xx, Celil Yüksel xx (Ulaş Zengin dk. 86 ?), Fıratcan Üzüm xxx, Tetteh xxx (Innocent dk. 88 ?)
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Özer Enes Soylu, Harun Kaya, Rüştü Hanlı,
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Tetteh (dk. 51 ve 70), Bruns (dk. 57) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kerem Akyüz, Serdarcan Eralp, Eleke, Mert Kula (Gençlerbirliği), Fıratcan Üzüm (Adanaspor)
(MC-BH-S)

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#Adanaspor#Gençlerbirliği#Spor Toto 1. Lig

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