Evinde Erzurumspor'a hiç kaybetmeyen Adanaspor, rakibi karşısında 3 puan elde ederek düşme potasından çıkmak istiyor. Tarihlerinde 5 kez karşı karşıya gelen Erzurumspor ve Adanaspor, bu maçlardan ikişer galibiyet elde ederken bir de beraberlik aldı. Peki, TFF 1.Lig için kritik bir öneme sahip olan Adanaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ADANASPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 22. Hafta mücadelesinde Adanaspor, Erzurumspor'u konuk edecek. 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.