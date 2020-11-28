MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
GeriFutbol Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.11.2020 - 21:58 | Son Güncelleme:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde, 30 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de oynanması planlanan Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle