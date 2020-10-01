Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'den Levent Eriş açıklaması

Başkan Bayram Akgül, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:



"Daha önce kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapmış herkesle olduğu gibi Levent Eriş ile de ikili ilişkilerimiz sohbet amaçlı devam etmektedir. Bunun dışında Levent Eriş hocamız ile başka tasarrufumuz olmamıştır."

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