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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 21:59 | Son Güncelleme:

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'den Levent Eriş açıklaması

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Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'den Levent Eriş açıklaması
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkanı Bayram Akgül, teknik direktör Levent Eriş'e herhangi bir transfer teklifinde bulunmadıklarını bildirdi.

Başkan Bayram Akgül, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapmış herkesle olduğu gibi Levent Eriş ile de ikili ilişkilerimiz sohbet amaçlı devam etmektedir. Bunun dışında Levent Eriş hocamız ile başka tasarrufumuz olmamıştır."

Adanaspor Başkanı Bayram Akgülden Levent Eriş açıklaması

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