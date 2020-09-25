Adanaspor geçtiğimiz hafta Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalırken, Keçiörengücü ise Ankaraspor karşısında 2-0 galip gelerek haftayı galibiliyetle kapatmıştı. Adanaspor oynadığı 2 karşılaşmada 4 puan toplarken, Keçiörengücü ise oynadığı iki karşılaşmayı da kazarak lige iyi bir başlangıç yaptı ve 6 puan topladı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Adanaspor Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adanaspor Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adanaspor Ankara Keçiörengücü maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.