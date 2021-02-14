Adanaspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Adanaspor - Adana Demirspor maçının başlamasına saatler kala gözler kanal ve saat bilgisine çevrildi. Takvime göre, Adanaspor'un ev sahibi olacağı derbi maç, bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak

Adanaspor 11, Adana Demirspor 4. sırada yer alıyor

Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige inmesi kesinleşen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşmenin kaldırılması sonrası bu kulvarda yoluna devam eden Adanaspor, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Turuncu-beyazlılar, topladığı 24 puanla 11. sırada yer aldı.

Geçen sezon play-off finalinde Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor ise ligde çıktığı 20 maçtan 11 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Mavi-lacivertliler, topladığı 37 puanla, lider Giresunspor'un 7 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

Yeni Adana Stadı derbi maça ev sahipliği yapamayacak



Müdürlükten yapılan açıklamada, Adanaspor-Adana Demirspor maçının 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Yeni Adana Stadı'nın derbi maça yetiştirilemediğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Adana Stadı'nın 14 Şubat Pazar günü oynanacak Adanaspor-Adana Demirspor müsabakasına yetiştirilme çalışmaları büyük bir özveri ile sürdürülmüştür ancak bugün yapılan son denetimlerde belirlenen eksiklikler nedeniyle derbinin burada oynatılmasının sporcu sağlığı açısından uygun olmayacağı, eksikliklerin giderilmesine müteakip müsabaka takviminde yer alan maçların Yeni Adana Stadı'nda oynatılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle 14 Şubat Pazar günkü Adanaspor-Adana Demirspor derbisi, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacaktır."