Adanaspor 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Adanaspor ile 68 Aksaray Belediyespor bugün Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 3. tur mücadelesine çıkacak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Adanaspor 68 Aksaray Belediyespor maçı hakkında ayrıntılar...

Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye maçı bugün saat 15:30'da başlayacak Ömer Faruk Gültekin'in düdük çalacağı mücadele, A Spor'da canlı yayınlanacak.

Ev sahibi Adanaspor şu anda TFF 1. Lig'de 7. sırada bulunuyor. 68 Aksaray Belediyespor ise TFF 3. Lig'de mücadele ediyor.