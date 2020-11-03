Adanaspor 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun perdesi bugün açılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. turun kritik maçında Adanaspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de galip gelerek bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Peki, Adanaspor 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Adanaspor ile 68 Aksaray Belediyespor bugün Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 3. tur mücadelesine çıkacak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Adanaspor 68 Aksaray Belediyespor maçı hakkında ayrıntılar...
Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye maçı bugün saat 15:30'da başlayacak Ömer Faruk Gültekin'in düdük çalacağı mücadele, A Spor'da canlı yayınlanacak.
Ev sahibi Adanaspor şu anda TFF 1. Lig'de 7. sırada bulunuyor. 68 Aksaray Belediyespor ise TFF 3. Lig'de mücadele ediyor.
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