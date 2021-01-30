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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

Adanaspor 5-2 Eskişehirspor

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Adanaspor 5-2 Eskişehirspor
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TFF 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Eskişehirspor'u 5-2 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Murat Altan

Adanaspor: Karacic, Donkor, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı (Dk. 70 Umut Sözen), Celil Yüksel, Ahmethan Köse (Dk. 82 Ömer Çiçek), Berkan Fırat (Dk. 65 Hüseyin Çolak), Ozegovic (Dk. 82 Eren Keleş), Ergin Keleş (Dk. 65. Atalay Babacan)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Mehmet Özcan, Tolga Yakut (Dk. 46 Onur Arı), Buğra Çağlıyan (Dk. 63 Furgan Polat), Talha Erdoğan (Dk. 81 Kaan Gül), Sholaja, Berkay Tanır (Dk. 81 Uğur Can Semizoğlu)

Goller: Dk. 21 Ergin Keleş, Dk. 28, 49 ve 76 (Penaltıdan) Ozegovic, Dk. 45 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 58 Sholaja, Dk. 90 2 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Bedirhan Altunbaş, Dk. 75 Bilal Ceylan (Eskişehirspor), Dk. 86 Hakan Çinemre (Adanaspor)

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