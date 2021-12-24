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Adanaspor 3 puanı 2 golle aldı! Kocaelispor...

#Adanaspor#Kocaelispor#TFF
Adanaspor 3 puanı 2 golle aldı Kocaelispor...

Spor Toto 1’inci Lig 19. hafta maçında Adanaspor, sahasında Kocelisporu 2-0 mağlup etti.

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7nci dakikada Pereira'nın pasında topu kontrol eden Yiğitali, ceza yayı önünden sert vurdu. Karacic sağ çaprazdan topu kornere çeldi.

14üncü dakikada Adanaspor atağında İsmail rakipten topu çalarak rakip sahaya ilerledi. İsmail'in ara pasında topla buluşan Fıratcan'ın gelişine vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.

19uncu dakikada Adanaspor'un sağdan korner atışında Celil ortayı yaptı. Gelen topa Roche altı pas içerisinde kafa ile vurdu, Alpay'dan seken top ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

52nci dakikada Fıratcanın sağdan ortasında Ahmethan yükselip kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

87nci dakikada sol kanattan içeri sokulmak isteyen İsmaile faul yapan Tisdell ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+2nci dakikada Adanaspor atağında soldan hızla ilerleyen Bruns kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Top direkten geri döndü. Dönen topu İsmail arka direğe gönderdi. Fıratcan topa dokunarak ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Adanasporun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

ADANASPOR: Karacıc - Isaac, Evren, Roche (Dk. 90+6 Kıngsley), Uğurcan, Benasser, Celil (Dk. 90+6 Rüştü), Hıfsullah İsmail, Ahmethan (Dk. 83 Kadir), Fıratcan, Tetteh (Dk. 77 Bruns)

KOCAELİSPOR: Korcan - Dıogo, Mehmet, Atila, Alpay, Omolo (Dk. 71 Mandjeck), Semih (Dk. 76 Mevlüt), Dıop (Dk. 84 İsa), Pereıra (Dk. 46 Tısdell), Benhur, Yiğitali (Dk. 46 Kubilay)

GOLLER: Dk. 19 Roche, Dk. 90+2 Fıratcan (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk.87 Tısdell (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Celil (Adanaspor), Mehmet, Semih, Omolo, Mandjeck, Tısdell (Kocaelispor)

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