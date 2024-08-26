Adanaspor 3-4 Pendikspor (Maç özeti)

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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Adanaspor'u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Pendikspor puanını 6'ya yükseltirken Adanaspor 3 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar



8. dakikada Sequeira'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruştaki ön direğe ortasında, Metehan Altunbaş'ın ters dokunuşunda kaleye yönelen topu kaleci Jankat kornere çeldi.

22. dakikada savunmanın arkasına atılan topta ceza sahasına hareketlenen Sandro Lima kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada Turgay Gemicibaşı'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.

40. dakikada Enes Keskin'in pasında sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Eze'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

42. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Metehan Altunbaş topu filelerle buluşturdu. 1-2

45+1. dakikada Sandro Lima'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Eze'nin vuruşu az farkla dışarıya gitti.

53. dakikada Turgay Gemicibaşı'nın kullandığı duran topta Metehan Altunbaş'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

53. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topta ceza sahasına hareketlenen Eze'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

67. dakikada Ferhat Katipoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ciss topu ağlara gönderdi. 2-3

85. dakikada VAR kontrolü gerçekleştiren hakem Feridun Daldaş penaltıya hükmetti.

87. dakikada Turgay Gemicibaşı'nın gerçekleştirdiği penaltı vuruşunda top direğin yanından ağlarla buluştu. 3-3

88. dakikada takım arkadaşı Sequeira'nın sırtından seken top önüne düşen Mesut Özdemir, sol ayakla yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-4





Hakemler: Feridun Daldaş, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Reşit Güngör

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Ciss, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Fofana, Dabo, Ferhat Katipoğlu, Cem Güzelbay, Diakite (Yepie Yepie dk.71), Turgay Gemicibaşı, Metehan Altunbaş (Alp Efe Kılınç dk. 90+4)

Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Devran Şenyurt, Doğukan Emeksiz, Serkan İzmirlioğlu, Harun Alpsoy, Burhan Tuzun, Metehan Mollaoğlu, Emir Can Aksu

Teknik Direktör: Sol Bamba

Pendikspor: Burak Öğür, Sequeira, Murat Akça (Tarık Tekdal dk.79), Welinton, Samet Asatekin (Berkay Sülüngöz dk.66), Mesut Özdemir, Enes Keskin (İbrahim Akdağ dk.59), Gökcan Kaya, Hasan Kılıç (Bekir Karadeniz dk.79), Sandro Lima (Muhammet Enes Erdem dk.79), Eze

Yedekler: Erdem Canpolat, Burak Süleyman, Erdem Çalık, Furkan Mehmet Doğan, Yekta Sönmez

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Sandro Lima (dk.22), Eze (dk.40 ve 53), Mesut Özdemir (dk.88) (Pendikspor), Metehan Altunbaş (dk.42), Ciss (dk.67), Turgay Gemicibaşı (dk.87) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Welinton, Enes Keskin, Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Dabo, Ferhat Katipoğlu, Yepie Yepie (Adanaspor)