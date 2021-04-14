Adanaspor 3 - 1 Akhisarspor (Maç özeti)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor sahasında Akhisarspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, sahasında Akhisarspor'u 3-1 yendi.
2. dakikada Adansporda serbest vuruş kullanan Celil topu içeri ortaladı. Uğurcanın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.
25. dakikada Adanasporda Celil, orta sahadan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi. Akhisarsporda Yusufun müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada penaltı kazanan Adanasporda Ozegovic topun başına geldi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarı Adanasporun 2-0’lık üstünlüğüyle son buldu.
58. dakikada Akhisarsporda soldan Çektarın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada ters vuruş yapan Donkor, topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.
66. dakikada Adanasporda ceza sahası içerisinde Berkanın verdiği ara pasta buluşan Ozegovic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı 2ye çıkarttı: 3-1.
Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak
Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Canberk Dilaver, Evren Korkmaz, Donkor, Ahmethan Köse (Dk. 87 Kingsley), Uğurcan Yazğılı, Fıratcan Üzüm (Dk. 65 Berkan Fırat), Celil Yüksel (Dk. 79 Serhat Tunç), Umut Sözen (Dk. 65 Atalay Babacan), Ozegovic (Dk. 87 Hüseyin Çolak)
Akhisarspor: Lukac, Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Semih Görer (Dk. 70 Ayuk), Delarge, Cihat Çelik, Çekdar Orhan, Mert Özyıldırım (Dk. 70 Bertuğ Bayar), Sissoko, Peter
Goller: Dk. 2 Doğukan Nelik (kendi kalesine), Dk. 27 (penaltıdan) ve
67 Ozegovic (Adanaspor), Dk. 58 Donkor (kendi kalesine) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Delarge, Dk. 61 Doğukan Nelik, Dk. 90 1 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 67 Ozegovic, Dk. 85 Furkan Şeker, Dk. 90 Hüseyin Çolak (Adanaspor)
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