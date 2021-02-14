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Spor Arena
Haber Giriş: 14.02.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Adanaspor 2-2 Adana Demirspor (Maçın özeti)

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Adanaspor 2-2 Adana Demirspor (Maçın özeti)
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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Adanaspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı.

Derbi maçta ilk gol 4. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi ve Adana Demirspor devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Adanaspor, 55 ve 75. dakikalarda Ergin Keleş ile bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi.

Son sözü 90. dakikada Rangel söyledi ve Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un puanı 38, Adanaspor'un ise 25 oldu.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Anıl Usta

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Donkor, Hakan Çinemre, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Ahmethan Köse (Dk. 63 Ömer Çiçek), Atalay Babacan (Dk 86 Hüseyin Çolak), Celil Yüksel (Dk. 86 Furkan Şeker), Ozegovic (Dk. 90 2 Evren Korkmaz), Ergin Keleş

Adana Demirspor: Zubas, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Süleyman Koç (Dk. 27 Tarık Çamdal), Traore, Hasan Kılıç (Dk. 76 Rangel), İsmail Yüksek (Dk. 46 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. 76 Emircan Altıntaş), Pa Dibba, Ezeh (Dk. 66 Berk Yıldız)

Goller: Dk. 4 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 90 4 Rangel (Adana Demirspor), Dk. 55 Ergin Keleş, Dk. 75 Ömer Çiçek (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Rassoul, Dk. 65 Pa Dibba, Dk. 70 Hasan Kılıç, Dk. 80 Tarık Çamdal, Dk. 89 Emircan Altındaş (Adana Demirspor), Dk. 47 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 58 Donkor, Dk. 70 Celil Yüksel (Adanaspor)

Adanaspor 2-2 Adana Demirspor (Maçın özeti)

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