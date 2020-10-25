Adanaspor 1-3 Tuzlaspor
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Adanaspor: Karacic (Dk. 51 Burak Çapkınoğlu), Canberk Dilaver, Furkan Şeker (Dk. 75 Hıfsullah İsmail Erdoğan), Hakan Çinemre, Donkor, Atalay Babacan (Dk. 63 Rayan), Eren Keleş (Dk. 75 Belem), Celil Yüksel, Tevfik Altındağ, Ergin Keleş (Dk. 75 Berkan Fırat), Ozegovic
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun (Dk. 55 Onur Ayık), Tarık Tekdal, Aosman, Gökcan Kaya (Dk. 89 Segbefia), Cajic, Aykut Çeviker (Dk. 73 Arif Morkaya), Pucko (Dk. 78 Vedat Bora), Samet Asatekin, Thuram (Dk. 89 Özgürcan Özcan)
Goller: Dk. 26 Ergin Keleş (Adanaspor), Dk. 42 Aosman, Dk. 55 Onur Ayık, Dk. 79 Thuram (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Thuram (Tuzlaspor), Dk. 55 Tevfik Altındağ (Adanaspor)
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