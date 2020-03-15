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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 18:38,Son Güncelleme:/

Adanaspor 1-1 Keçiörengücü

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Adanaspor 1-1 Keçiörengücü
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TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Adanaspor-Keçiörengücü karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Hakan Barış (Dk. 72 Marvin Sinan Büyüksakarya), Celil Yüksel, Mustafa Samican Keskin (Dk. 78 Umut Sözen), Eren Keleş, Roni (Dk. 87 Utku Şen), Ahmet Dereli

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Madinda (Dk. 76 Burak Aydın), Bokila (Dk. 70 Cem Ekinci), Diabang (Dk. 88 Devrim Taşkaya), Mendy

Goller: Dk. 30 Mendy (Keçiörengücü), Dk. 44 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Bokila, 90 3 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)

Adanaspor 1-1 Keçiörengücü

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