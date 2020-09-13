Adanaspor 1-0 İstanbulspor
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Adanaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Adanaspor: Karacic, Eren Keleş (Dk. 88 Ozan Papaker), Donkor, Tevfik Altındağ, Eren Korkmaz, Bagayoko (Dk. 88 Samican Keskin), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Roni (Dk. 78 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 67 Belem)
İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 65 Levent Ayçiçek), Ali Dere, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Issah (Dk. 46 Melih Kabasakal), Tuncer Duhan Aksu (Dk. 87 Emrecan Uzunhan), Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz), Kağan Miray Bağış (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş)
Gol: Dk. 52 Tevfik Altındağ (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Bagayoko, Dk. 55 Ozegovic, Dk. 9 6 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 31 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 89 Wellington (İstanbulspor)
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