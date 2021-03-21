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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 22:36 | Son Güncelleme:

Adanaspor 0-3 Bursaspor

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Adanaspor 0-3 Bursaspor

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi.

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Ogün Kamacı

Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel (Dk. 90 3 Eren Keleş), Donkor, Furkan Şeker, Hakan Çinemre, Berkan Fırat (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 78 Ömer Çiçek), Uğurcan Yazğılı (Dk. 78 Belem), Atalay Babacan (Dk. 90 3 Umut Sözen), Hüseyin Çolak

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Taha Altıkardeş, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 83 İsmail Can Çavuşluk), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Onur Atasayar (Dk. 78 Furkan Emre Ünver), Ramazan Keskin (Dk. 61 Ozan İsmail Koç), Tuğbey Akgün (Dk. 78 Çağatay Yılmaz), Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 61 Berat Altındiş)

Goller: Dk. 29 Emirhan Aydoğan (penaltıdan), Dk. 70 Burak Altıparmak, Dk. 79 Berat Altındiş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Hakan Çinemre, Dk. 83 Atalay Babacan (Adanaspor), Dk. 25 İsmail Çokçalış, Dk. 74 Emirhan Aydoğan, Dk. 88 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

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