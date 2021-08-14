Adanademirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ile yeni sezonun ilk haftası devam edecek. 2021-2022 sezonun 1. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kariyerlerindeki 38'inci karşılaşmalarını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe ve Adana Demirspor, hedefledikleri galibiyet ile lige hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ADANADEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 2 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLERDEN BİR İSMİN LİSANSI ÇIKARILDI

Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.