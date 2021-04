Adana'daki at yarışı kazalarıyla ilgili ilk hamle! Araştırma başlatıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda iki gün arayla 4 jokey ve 1 aprantinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazalarla ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi. Pazar günü yapılan yarışta attan düşen ve yoğun bakıma alınan Samet Erkuş’un hayati tehlikesi sürerken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bozan Baydan, “Kazaları ayrı ayrı inceleyip sorun pist zemininde mi, atlarda mı, yoksa jokey kaynaklı mı olduğunu belirleyeceğiz. Şu an kimseyi suçlamanın manası yok” dedi.



18 Nisan Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu’nda saat 19.00'da 5'inci koşu sırasında gerçekleşen kazada 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan ve kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Erkuş’un hayati tehlikesi devam ediyor. Bu kazadan iki gün sonra ise dün yine Yeşiloba Hipodromu'nda günün 5'inci koşusu olan 'Maiden' mücadelesinde bir jokey atıyla birlikte devrildi. Kalabalık grup içerisindeki diğer atlar da çarpışınca 2 jokey ve bir apranti daha atlarının üzerinden yere düştü. 'Anthony' isimli safkanın jokeyi Ali Kaçmaz, 'Kont Monte Cristo' isimli safkanın jokeyi Uğur Temur, 'Baronial' isimli safkanla yarışa katılan apranti Doğukan Konuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan 'Speedy Life' isimli safkanın jokeyi Ayhan Kurşun ise jokey odasına götürüldü. Bu kazayla birlikte Adana’da iki gün arayla meydana gelen yarış kazalarında toplamda 4 jokey ve bir apranti yaralandı.



"JOKEYLERİN KIRIK OLMAYAN YERİ YOKTUR"



Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bozan Baydan, yoğun bakım servisinde tedavisi süren jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu hakkında bilgi almak için bugün Adana'ya geldi.



Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Baydan, kazalarla ilgili araştırmalara başladıklarını kaydetti. Baydan, “İlk olarak herkesle bir araya gelip istişare edeceğiz. Kazaları ayrı ayrı inceleyip sorun pist zemininde mi, atlarda mı, yoksa jokey kaynaklı mı olduğunu belirleyeceğiz. Şu an kimseyi suçlamanın manası yok. Samet kardeşimizin tedavisi sürüyor. Durumu kritik fakat geriye gidiş de yok. Umarım sağlığına kavuşacak. Dün kaza geçiren kardeşlerimizden Ali Kaçmaz’ın kafasında hafif sıyrık var. Doğukan Konuk’un sağ ayağında, Uğur Temur’un ise sol kürek kemiğinde kırık var. Ayhan Kurşun’ un ise sağ ayağında küçük bir ezilme var. Hipodrom müdürü, pist şefi ve gerekirse Türkiye Jokey Kulübü yönetimiyle bir araya gelip tespit edilen her sorunu çözeceğiz. Bu işin içinde böyle şeyler oluyor. Jokeylerin kırık olmayan yeri yoktur. Benim de kırıklarım oldu” dedi.

Samet Erkuş’un tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Op. Dr. Musa İnal ise Erkuş’un yaşam destek ünitesine bağlı hayat mücadelesi verdiğini kaydederek yapılan tedavilerinin sonuçlarının iki gün içinde netleşeceğini, umutlu olduklarını belirtti.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...