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Adana'daki Amatör Lig şampiyonluk maçında evlilik teklifi!

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#ADANA#Amatör Lig#Evlilik Teklifi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 13:45

Adana 1. Amatör Ligi C Grubu'nda şampiyon olan Kozan İmarspor'un futbolcusu Metehan Karslı, maç sonrasında kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

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Sahasında karşılaştığı Kanal Ufukspor'u 7-2 yenen Kozan İmarspor, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Maçın ardından düzenlenen törende Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, futbolculara kupa ve madalyalarını verdi.

Tören sonrasında Kozan İmarspor oyuncusu Metehan Karslı, Çağla Nur Kartal'a evlenme teklif etti.

Adanadaki Amatör Lig şampiyonluk maçında evlilik teklifi

Karslı, mutlu olduğunu belirterek, "Sezonu şampiyonlukla tamamladık ve bunu taçlandırmak istedim. Bu mutluluğu sevgilimle paylaşmak istedim. Her şey planladığım gibi gitti. Bizim için heyecan vericiydi." dedi.

Teklifi kabul eden Kartal ise "Bu anı asla unutmayacağım. Çok heyecanlandım ve mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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Kozan İmarspor, elde ettiği şampiyonlukla Adana Süper Amatör Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

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#ADANA#Amatör Lig#Evlilik Teklifi

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