Adana’da bu sezon ilk yarı şut rekoru kırıldı

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Adana Demirspor ile Galatasaray maçı temposuyla hem tribündeki hem de ekranları başında mücadeleyi izleyen futbolseverlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşattı.

Öyle ki mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümü bu sezon ilk yarısı en fazla şuta sahne olan Süper Lig maçı oldu. Bu bölümde Adana Demirspor 11, G.Saray ise 15 girişimde bulundu. Maç da toplam 43 şutla bitti. (18-25)

Maçtaki tempoyu gösteren en önemli istatistiklerden biri de kalecilerin yaptığı kurtarışlardı. Muslera 8 kurtarışa imza atarken, Mahammadaliyev 6 kurtarış gerçekleştirdi.