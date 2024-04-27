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Adana’da bu sezon ilk yarı şut rekoru kırıldı

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana’da bu sezon ilk yarı şut rekoru kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 07:00

Adana Demirspor ile G.Saray arasındaki mücadele tempo ve heyecan bir dakika bile durmadı.

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Adana Demirspor ile Galatasaray maçı temposuyla hem tribündeki hem de ekranları başında mücadeleyi izleyen futbolseverlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşattı. 

Öyle ki mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümü bu sezon ilk yarısı en fazla şuta sahne olan Süper Lig maçı oldu. Bu bölümde Adana Demirspor 11, G.Saray ise 15 girişimde bulundu. Maç da toplam 43 şutla bitti. (18-25)

Maçtaki tempoyu gösteren en önemli istatistiklerden biri de kalecilerin yaptığı kurtarışlardı. Muslera 8 kurtarışa imza atarken, Mahammadaliyev 6 kurtarış gerçekleştirdi.

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig

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