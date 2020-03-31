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İHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Adana Stadı'nda sona geliniyor

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Adana Stadı'nda sona geliniyor
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Adana’da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmaları devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Adana'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda artık sona gelindi. Sarıçam ilçesinde inşaatı süren stadyum, 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edildi. 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlanan stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

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Adana Stadından son görüntüler
Adana Stadı'ndan son görüntüler


Yaklaşık 6 yıldır inşaatı süren stadyum için yapılan son ihalenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Adanalı sporseverlerin heyecanla beklediği yeni stadın 2020 yılı içerisinde hizmete gireceğini açıkladı.

Stadyumda işçiler koltuk montaj işlemlerini hız kesmeden sürdürürken, saha drenaj çalışmaları da devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Adana Stadında sona geliniyor

Adana Stadında sona geliniyor

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