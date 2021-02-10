Adana Derbisi öncesi kaptanlar bir araya geldi! Dostluk mesajları...

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin TSYD Nihat Geven Tesisleri'nde buluşan Adanaspor kaptanı Hakan Çinemre ve Adana Demirspor kaptanı Gökhan İnler, derbi maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savunma oyuncusu Hakan Çinemre, her iki kulüpte de oynadığını, iki takımının da büyük camialara sahip olduğunu söyledi.

Hakan, derbi maç için dostluk vurgusu yaparak, "Her ne kadar kıran kırana mücadele olsa da bize yakışan hem ülkemize hem Adana halkında dostluk içinde bir maç izlettirmek. Derbilerin favorisi yoktur ama bu derbinin favorisi biziz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Adanaspor-Adana Demirspor derbisi ülkemiz adına önemli derbilerdendir. İnşallah pazar günü hem dostluk hem de güzel bir futbol izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Derbiyi taraftarsız oynamanın üzücü olduğunu aktaran Hakan, "Taraftarların ne kadar takımını benimsemiş olduğunu biliyorum. Ben 2-3 Adana derbisi oynadım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Böyle bir derbiyi taraftarsız oynamak bizim için üzüntü verici." ifadelerini kullandı.



- Gökhan İnler: "İki takıma da başarılar diliyorum"



Orta saha oyuncusu Gökhan İnler de derbilere takımların en iyi şekilde hazırlandığını belirterek, "Bir takım kendisini nasıl iyi hazırlarsa maça öyle iyi çıkar. Derbiler çok farklı 90 dakikalar, çok konsantre olmak lazım. İki takıma da başarılar diliyorum. Biz de takım olarak gayet iyi hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Gökhan, maçın Yeni Adana Stadı'nda oynanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeni statta idman yapamadık. Yeni statta içeri girdiğiniz anda bir futbol stadı olduğunu hissediyorsun. Saha müthiş, tribünler süper. Keşke taraftar olsa da 30 bin seyircinin önünde oynansa. Maalesef pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu statta oynayacak olmak süper bir duygu. Adana için müthiş bir şey. Biz stadı gezdiğimizde sahanın zemini iyiydi. 2 hafta geçti gezdikten sonra. Şu anki durumu bilmiyoruz."

Konuşmaların ardından iki kaptan, birbirlerine forma ve çiçek hediye etti. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da iki kaptana hediye sundu.

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