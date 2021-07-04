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GeriFutbol Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda: 'Galatasaray'da görevimi tamamladım'
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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2021 - 22:12 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda: 'Galatasaray'da görevimi tamamladım'

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Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda: 'Galatasaray'da görevimi tamamladım'

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon bitmeden ayrılan ve Adana Demirspor ile anlaşan Younes Belhanda, transferi, hedefleri ve sarı-kırmızılı takımdaki günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da geçen sezon sözleşmesi feshedilen ve Adana Demirspor'a transfer olan Belhanda, yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Younes Belhanda'nın sözleri;

Bildiğiniz gibi 3-4 ay önce antrenman yapmayı bırakmak zorunda kaldım. Galatasaray'dan tanıdığım kondisyoner Vural'la, bireysel antrenmanımı hazırlaması için konuştum. Gerek sahada gerek salonda antrenman yapmaya başladım.

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM

Türkiye'deki taraftarlar fanatik, stadyumda da stadyum dışında da %200 futbolla yaşıyorlar. Buradaki taraftarlar, destekleriyle sonuna kadar yanında olduğunu hissettiriyor. Türkiye'ye gelmeden önce bu kadarını beklemiyordum.

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ZIDANE 5 NUMARA GİYİYORDU AMA...

Antrenörüm bana 8 numara görevi verirse, sırtımda 10 numara yazsa bile bana verilen görevi yerine getirmeye çalışırım. 10 numarayı taşıyan oyun liderlerinin devri kapandı. Örneğin Zidane, 5 numara giyiyordu ama oyunun lideriydi.

G.SARAY'DA 4 SENE GEÇİRDİM

Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Galatasaray'a karşı kazanmamız gereken bir maç oynayacağız

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GÖREVİMİ TAMAMLADIM

Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edildim, birkaç sezondur şampiyon olunamıyordu. Görevimi tamamladım, 2 kez şampiyon oldum, Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandım. Galatasaray'da iyi anılar biriktirdim

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