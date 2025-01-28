Adana Demirspor'un yeni hocası Manchester City'den! Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldı

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Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi ve Sports Digitale'in haberine göre kısa süre içinde kendisini Adana Demirspor'un başına geçirecek imzayı atacak.

Avcı kariyerinde; Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor, Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yaparken, Chorley'de altayapı koordinatörlüğü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörlüğü görevini üstlendi.