Adana Demirspor'un yeni golcüsü Rangel, adını kulüp tarihine yazdırmak istiyor

Mavi-lacivertli takımın 26 yaşındaki yeni forveti Rangel, AA muhabirine, bireysel ve takım olarak hedefleri hakkında açıklamada bulundu.



Rangel, Adana Demirspor'a transferinden memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada mücadeleci bir ekiple beraberim. Böyle bir şeye benim de ihtiyacım vardı. Son 1,5 aydır antrenman yapamıyordum. Buraya geldim ve şu an kendimi tamamıyla buraya adapte ettim. Gerçekten iyi çalışıyorum, takım olarak da gerçekten yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Takımın şampiyonluğa ihtiyacı olduğunu biliyorum. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz."



Mavi-lacivertlilerin, sahalarında Bursaspor'a 2-1 kaybettiği maçı tribünden izlediğini anlatan Rangel, "Mağlubiyeti takım olarak unutmamız gerekiyor. Aslına bakarsanız maçta da pek çok pozisyon yakaladık. Pozisyonları gole çeviremedik, gerçekten şanssızdık. Umarım bundan sonra bu tarz kazalarla karşılaşmayız. Bu takımı hep beraber şampiyon yapacağız." ifadelerini kullandı.



- "Şampiyonluğu kazanıp kulüp tarihinde yer almak istiyorum"



Brezilyalı forvet, takımın başarısı için ter dökeceğini ve elinden geleni yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ben takımın başarısı için buradayım. Pozisyonlar kaçabilir fakat burada önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Forma için çalışıyorum ve mücadele ediyorum. Hazırlıklarımı formayı kapmak için sürdürüyorum. Nihai kararı teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar verecek. Teknik direktörümüzün forma vermesi durumunda sahaya çıkarak elimden gelenin yüzde 100'ünü yapacağım. Hedefim takıma yardımcı olmak. İlk olarak şampiyonluk hedefimiz var. Kulübümüz çok uzun zamandır şampiyonluğa hasret. Öncelikle bu şampiyonluğu kazanıp Adana Demirspor tarihinde yer almak istiyorum."