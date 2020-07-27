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GeriFutbol Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte kutlanıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 00:14,Son Güncelleme:

Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte kutlanıyor

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Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte kutlanıyor
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Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

Ligi 3. sırada bitiren ve ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u sahasında 4-1'lik skorla geçen Adana Demirspor'un
taraftarları, maç sonrası kentin bazı noktalarında bir araya geldi.

Taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, final coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi

 

Adana Demirsporun TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte kutlanıyor

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