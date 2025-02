Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçı sonrası sert sözler: 'Oğuzhan Çakır gibi Danimarkalı VAR da futbolu bilmiyor!'

Haberin Devamı

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor’u konuk etti. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

Hızlı başlayan mücadelenin Galatasaray henüz 11’inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mertens, Semih Güler’in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi. 12’nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Galatasaray, 26’ncı dakikada ceza sahası içinde Sallai ile gole çok yaklaştı. Aynı dakika içerisinde sarı-kırmızılar, bu kez Osimhen ile etkili geldi fakat kaleci Deniz Dönmezer geçit vermedi.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

33’üncü dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Önce konuk ekipte Yusuf Barası sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Bu boşlukta Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan’ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33’üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Bir süre bekleyiş sürerken, Adana Demirspor sahadan çekildi. Adana Demirspor’un sahadan çekildiği statta yapılan anons sonrası kesinleşirken, mücadelenin hakem kararıyla tatil edildiği ifade edildi.

TFF ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray - Adana Demirspor mücadelesiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde verecek. Adana Demirspor’un hükmen yenik sayılması durumunda bu mücadelede çıkan kartlar ve goller geçersiz sayılacak. TFF’nin alacağı karar doğrultusunda Adana Demirspor, 3 puan silme cezası alabilir.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Adana Demirspor'un şok sahadan çekilme kararıyla Galatasaray, 1-0 öndeyken tatil edilen maçı Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Banu Yelkovan ve Fırat Aydınus bugünkü köşe yazarlarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE - TFF DELEGE YAPISI DEĞİŞMEDEN SORUN ÇÖZÜLEMEZ!

Dün hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe 3-4-1-2 dizilişiyle başladılar maçlara. Eğer yanılmıyorsam, uzun seneler sonra ilk defa bir derbiye iki ekip de üçlü savunmayla çıkacaklar gibi görünüyor. Galatasaray-Adana Demir maçı sadece 30 dakika sürdüğü için teknik analizini yapmak zor. Üstelik de as kadrodan çok uzak bir 11’le sahaya çıktılar. Okan Buruk üçlü savunmayı Cuesta-Davinson-Jelert ile kurdu. Yeni transfer Carlos Cuesta sağ stoper oynadı. Tabii ki dünkü rakipleri zayıftı, üçlü çok fazla test edilmedi ama ilk izlenim, topun Cuesta’nın ayağına yakıştığı, çabuk bir oyuncu olduğu yönünde.

Fenerbahçe ise Alanya önünde sezonun en kompakt futbollarından birini oynadı. Savunma emniyeti ile hücumda pozisyon zenginliğinin dengede olduğu bir gündü Alanya’da. Dzeko takımının kalbi, beyni, her şeyi. Tüm hücum bağlantısı onun üzerindendi. 3-5-2 değil 3-6- 2 oynattı adeta takımını. Müsabakanın bir diğer iyisi de (yorulana kadar) 65 dakika boyunca ileri-geri çalışan Oğuz Aydın’dı.

Maalesef geçen sezon İstanbul-Trabzon, dün de Galatasaray-Adana maçları, iki takım elbiseli sporsevmezin tercihine kurban gitti. Dünya futbol tarihinde inanılmaz hatalar oldu geçmişte. 2013’te Hoffenheim-Leverkusen maçında auta giden topa gol kararı verdi hakem. Kafayı vuran Kiessling top auta gitti diye üzülürken hakemin gol kararı verdiğini gördü herkes şaşkınlıkla. Evet, belki yüz senede bir yaşanacak tarihi bir hataydı o. Auta giden topa gol kararı verdi hakem. Ancak iki takım da devam ettiler maça. Sporun onurunu korudular çünkü.

Haberin Devamı

Türk futbolu maalesef birkaç zengin holigan iş adamının tekelinde. Bu durumu çözmenin tek yolu hür bir TFF seçimi. TFF delege yapısını değiştirmeden hür bir sistem oluşturamazsınız. Şu anda TFF başkanını sadece 300 küsür delege belirliyor. Delege sayısını 10 binler seviyesine çıkarmadan, futbolcuları, antrenörleri, hakemleri o kongreye katmadan, çok adaylı seçime imkan tanımadan bu sorunu çözemezsiniz. Ben TFF Başkan adayı olmak istiyorum ama olamıyorum. Çünkü o 300 delegenin 60’ı bana (ya da belli adaylar dışında hiç kimseye) imza vermiyor. Gerçek bir seçim yapılması mümkün değil bu yapıyla.

BANU YELKOVAN - TİTANİK BATARKEN KEMAN ÇALANLAR!

Takımlar ve yöneticilerin artık taraftarlara da saygısı kalmamış. Mustafa Alper Avcı oyuncularını sahanın kenarından çağırıp maçtan çektiğinde dakikalar 30’u gösteriyordu. Galatasaray, 12. dakikada Mertens’in ceza sahasında düşmesine verilen yanlış bir penaltı kararıyla 1-0 öndeydi. Yarıda kaldığı ana kadar lig sonuncusu rakibi Adana Demirspor’a karşı beklenildiği şekilde tek kale bir maç oynuyordu. 6 şutu vardı ve daha fazla gol olmamasının en önemli sebebi 16 yaşındaki genç kaleci Deniz’di.

Haberin Devamı

BİR ÇOCUK AĞLIYORDU

Maç tatil olduğu andan sadece dakikalar sonra X’te 100 binden fazla tweet vardı. Tribünde kameralara yansıyan bir taraftar çocuk ağlıyordu. Bu maça şehir dışından gelen var, ülke dışından gelen var, stada 5 dakika mesafede de otursa bir soğuk pazar akşamı kalkıp stada gelen var. Herkesin kendine göre bütçesinden ayırıp yaptığı bir masraf var. Stada gelemese de sırf haftada bir maç keyfi yapmak için para verip yayıncı kuruluşa üye olan var. Bu iş ‘Adana Demirspor 3 puan kaybedecek, Galatasaray hükmen kazanacak, diğer takımlar çıkıp açıklama yapacak’ın çok daha ötesinde bir sorun.

DAHA NELER GÖREBİLİRİZ

Futbol her beğenmediğiniz kararda sahadan çekileceğiniz bir oyun mu? Takımlar ve yöneticiler olarak, birbirinize hiç saygınız olmadığını yeterince gördük, iyice anladık da artık taraftara da saygınız kalmamış. ‘Daha ne görebiliriz’ dediğimiz her noktada yeni bir olaya şahit oluyoruz. Artık hakemine, VAR’ına hiç girmiyorum, her şey düzgünmüş de bir onlar yanlışmış gibi konuşup durmak iyiden iyiye Titanik’te keman çalmak gibi oldu.

FIRAT AYDINUS - OĞUZHAN ÇAKIR GİBİ DANİMARKALI VAR DA FUTBOLU BİLMİYORMUŞ!

VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg de futboldan bihaber belli ki...

Oğuzhan Çakır çok iyi bir triatloncu ve atlet olabilir ama daha önce de soylediğim gibi futbolu bilmiyor. Ha bu arada Danimarkalı VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg de futboldan bihaber belli ki. Çakır’ı bu maça atayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bu tip karşılaşmaların ne havasını ne de ambiyansını bilmesi muhtemel değil zaten!

26 yaşında bir hakemi alelacele FİFA yapıp bu maça kör göze parmak sokar gibi atar ve neticesinde böyle bir penaltı verilirse, tam da burada hakem değerlendirme yazısı biter tabii ki!