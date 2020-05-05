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GeriFutbol Adana Demirspor'un Koronavirüs günlerinde paylaştığı fotoğraf şaşkına çevirdi
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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Adana Demirspor'un Koronavirüs günlerinde paylaştığı fotoğraf şaşkına çevirdi

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Adana Demirspor'un Koronavirüs günlerinde paylaştığı fotoğraf şaşkına çevirdi
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Dünyanın sosyal mesafe kuralına uyduğu günlerde Adana Demirspor'un resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf şaşkınlık yarattı. İdman öncesi ise Demirspor sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dizilen futbolcular ve teknik heyet, sportif direktörlük görevine getirilen Halil Bahar için pasta kesildiği esnada kuralı hiçe saydı.

Dünyanın sosyal mesafe kurallarına uyduğu günlerde, Adana Demirspor'un resmi Twitter hesabından paylaştığı ve futbolcuların samimi bir şekilde yer aldığı fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini de sürdürmeye devam ediyor.

Virüs tedbirleri kapsamında ligler askıya alınmış ve futbol takımları da antrenmanlarını ertelemişti. Bir süredir çalışmalarını durduran kulüpler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sahaya inmeye başladılar.

Ancak geçtiğimiz gün Adana Demirspor'dan ilginç bir fotoğraf geldi.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Tüm dünyanın salgın nedeniyle sosyal mesafeye özen göstermesine karşın Adana Demirspor, futbolcularının bu kuralı hiçe saydığı bir fotoğrafı resmi Twitter hesabından paylaştı.

Adana Demirsporun Koronavirüs günlerinde paylaştığı fotoğraf şaşkına çevirdi


Takımda sportif direktörlük görevine getirilen Halil Bahar için pasta kesen mavi-lacivertliler fotoğrafa, ''Futbolcularımız ve teknik heyetimiz antrenman sonrası Sportif Direktörlük görevine getirilen Halil Bahar için pasta keserek başarı dileğinde bulundular.'' notunu düştü. İdman öncesi ise Demirspor sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dizilmişti. Fakat paylaşımla sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Yapılan paylaşımın ardından Twitter üzerinden, ''Sosyal mesafeyi yanlış anlamışsınız'' gibi eleştiriler gelince, Adana Demirspor fotoğrafı resmi hesabından sildi.

Adana Demirsporun Koronavirüs günlerinde paylaştığı fotoğraf şaşkına çevirdi


 

Adana Demirsporun Koronavirüs günlerinde paylaştığı fotoğraf şaşkına çevirdi

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