Adana Demirspor'un kararından sonra Galatasaray'dan paylaşım!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi.

Adana ekibi, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Bu kararın ardından sarı - kırmızılı kulüpten bir paylaşım geldi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

"5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi."