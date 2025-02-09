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Adana Demirspor'un kararından sonra Galatasaray'dan paylaşım!

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana Demirsporun kararından sonra Galatasaraydan paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 20:12

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray karşısında sahadan çekildi. Bu kararın ardından sarı - kırmızılı kulüpten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi.

Adana ekibi, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Bu kararın ardından sarı - kırmızılı kulüpten bir paylaşım geldi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

"5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi."

 

 

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig

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