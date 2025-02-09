Adana Demirspor'un kararından sonra Galatasaray'dan paylaşım!

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi.
Adana ekibi, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
Bu kararın ardından sarı - kırmızılı kulüpten bir paylaşım geldi.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
"5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi."
Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match.
Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match.— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 9, 2025