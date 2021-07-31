MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Adana'ya geldi
GeriFutbol Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Adana'ya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Adana'ya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana Demirsporlu taraftarlar, Adana'ya gelen Mario Balotelli'yi coşkuyla karşıladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Bolu kampının ardından Adana'ya geldi.

Adana Demirspor'un temmuz ayının ilk haftasında kadrosuna dahil ettiği Balotelli'yi Adana Havalimanı'nda mavi-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Adana Demirspor atkısı takan Balotelli için taraftarlar meşale yaktı, tezahürat yaptı. İtalyan golcü, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Adana Demirsporun İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Adanaya geldi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi