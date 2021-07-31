Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Adana'ya geldi
Adana Demirsporlu taraftarlar, Adana'ya gelen Mario Balotelli'yi coşkuyla karşıladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Bolu kampının ardından Adana'ya geldi.
Adana Demirspor'un temmuz ayının ilk haftasında kadrosuna dahil ettiği Balotelli'yi Adana Havalimanı'nda mavi-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Adana Demirspor atkısı takan Balotelli için taraftarlar meşale yaktı, tezahürat yaptı. İtalyan golcü, daha sonra havalimanından ayrıldı.