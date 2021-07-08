MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor'un gündemindeki kaleci Bettinelli, Altay'a da önerildi
GeriFutbol Adana Demirspor'un gündemindeki kaleci Bettinelli, Altay'a da önerildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İbrahim ALİOĞLU /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.07.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'un gündemindeki kaleci Bettinelli, Altay'a da önerildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Demirspor'un gündemindeki kaleci Bettinelli, Altay'a da önerildi

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un yeni sezonda kaleyi teslim etmeye hazırladığı Marcus Bettinelli, Altay'a da önerildi.

Akdeniz temsilcisi, 29 yaşındaki İngiliz kaleci ile yaklaşık 1 aydır görüşmeler yaparken, tecrübeli kalecinin Süper Lig’in yeni ekibi Altay'a da önerildiği öğrenildi.

Bonservisi elinde bulunan Bettinelli'nin yeni sezonda Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

Adana Demirspor Balotelli'yi açıkladı! Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, son olarak Monza'da forma giyen yıldız golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını yaptığı bu paylaşımla duyurdu.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi