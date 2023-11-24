×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli trafik kazası geçirdi! Testi reddetti, sağlık durumu iyi

Güncelleme Tarihi:

#Balotelli#Adana Demirspor#İtalya
Adana Demirsporun golcüsü Mario Balotelli trafik kazası geçirdi Testi reddetti, sağlık durumu iyi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:46

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.

AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

İtalya'nın Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında Balotelli'nin yara almadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun ambulansla hastaneye götürüldüğü bilgisi verildi.

Gözden KaçmasınManchester Unitedda Erik Ten Hag, Galatasaray deplasmanından çekinmiyorManchester United'da Erik Ten Hag, Galatasaray deplasmanından çekinmiyorHaberi görüntüle

'ALKOL TESTİNİ REDDETTİ'

İtalya basınında yer alan haberlerde; 33 yaşındaki yıldızın, trafik kazasının ardından alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.

Balotelli'nin kazanın ardından aracından ambulansa gittiği sırada yürürken sendelediği görüldü.

Adana Demirsporun golcüsü Mario Balotelli trafik kazası geçirdi Testi reddetti, sağlık durumu iyi

GEÇEN HAFTA AMELİYAT OLMUŞTU

Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık sonucu İtalya’da ameliyat olmuştu.

Haberin Devamı

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario” ifadeleri kullanılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balotelli#Adana Demirspor#İtalya

BAKMADAN GEÇME!