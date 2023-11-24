Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli trafik kazası geçirdi! Testi reddetti, sağlık durumu iyi

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.

AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

İtalya'nın Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında Balotelli'nin yara almadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun ambulansla hastaneye götürüldüğü bilgisi verildi.

'ALKOL TESTİNİ REDDETTİ'

İtalya basınında yer alan haberlerde; 33 yaşındaki yıldızın, trafik kazasının ardından alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.

Balotelli'nin kazanın ardından aracından ambulansa gittiği sırada yürürken sendelediği görüldü.

GEÇEN HAFTA AMELİYAT OLMUŞTU

Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık sonucu İtalya’da ameliyat olmuştu.

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Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario” ifadeleri kullanılmıştı.