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Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli ameliyat oldu

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#Balotelli#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana Demirsporun golcüsü Mario Balotelli ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 14:32

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli'nin ameliyat olduğu açıklandı.

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Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık sonucu İtalya’da ameliyat oldu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario” denildi.

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#Balotelli#Adana Demirspor#Süper Lig

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