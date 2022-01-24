Adana Demirsporlu golcü Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri döndü

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3.5 yıldır milli takım formasından uzak kalan Mario Balotelli, Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla İtalya Milli Takımı'na geri döndü.

31 yaşındaki golcü, 26-28 Ocak tarihleri arasında toplanacak İtalya Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

Adana Demirspor formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Balotelli, 9 gol atıp 5 de asist yaparak takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

İtalya Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Cenova);

Defans: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio) ) ), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

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Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Forvet: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) , Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).