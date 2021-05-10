Adana Demirspor'dan Samet Aybaba kararı! 2 yıllık...

26 yıllık hasretini bitirerek Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, teknik direktör konusunda kararını verdi.

Adana ekibi, takımın Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Samet Aybaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları;

Adana Demirspor'umuz vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz."

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