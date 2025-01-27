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Adana Demirspor'dan Deniz Dönmezer ve Maestro açıklaması: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe...'

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#Transfer#Adana Demirspor#Beşiktaş
Adana Demirspordan Deniz Dönmezer ve Maestro açıklaması: Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 16:46

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, lacivert-mavili takımın genç kalecisi Deniz Dönmezer ve Maestro için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer teklifleri aldıklarını açıkladı.

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Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor'da 16 yaşındaki genç kaleci Deniz Dönmezer ve 21 yaşındaki Angolalı ön libero Maestro için transfer teklifleri gelmeye başladı.

Lacivert-mavili kulübün Başkan Vekili Metin Korkmaz, Radyospor'a yaptığı açıklamada Maestro için Beşiktaş'tan, Deniz Dönmezer için ise Fenerbahçe'den teklif aldıklarını açıkladı.

"BEŞİKTAŞ MAESTRO İÇİN 1.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"

Beşiktaş'ın Maestro için 1.5 milyon Euro bonservis önerdiğini söyleyen Korkmaz, "Beşiktaş, Maestro'yu çok istedi ve teklif sundular. 1.5 milyon Euro teklif ettiler; ancak bizim bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Zaten Udinese kulübü bunun iki katından fazlasını teklif etti.

Galatasaray da Maestro'nun transfer koşullarını sordu. Ama anladığım kadarıyla onların transferdeki önceliği kanat forvet. Bu transferi gerçekleştirdikten sonra Maestro'yu transfer edebileceklerini duyurdular. Sıcak bakıyorlar.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Premier Lig'den bazı takımlar Maestro için bizi aradı. Bizim onun transferiyle ilgili belirlediğimiz taban fiyat 5 milyon Euro" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, MAESTRO VE DENİZ İÇİN 3 MİLYON EURO ÖNERDİ"

Fenerbahçe'nin Maestro ve Deniz için kendilerine 3 milyon Euro teklif ettiğini açıklayan Korkmaz, Ayrıca 'Deniz 1 buçuk yıl sizde kiralık oynasın sonra bize gelsin' dediler. Ne yazık ki bu teklifi de reddetmek zorunda kaldık. Fenerbahçe, Deniz için hâlâ istekli. Fenerbahçe, bana 'Deniz birinci önceliğimiz' dedi' diye konuştu.

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#Transfer#Adana Demirspor#Beşiktaş

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