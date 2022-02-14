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Adana Demirspor'da Yunus Akgün ve Samet Akaydın'dan tepki!

#Adana Demirspor#Yunus Akgün#Beşiktaş
Adana Demirsporda Yunus Akgün ve Samet Akaydından tepki

Beşiktaş ile evinde 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Yunus Akgün ve Samet Akaydın karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Beşiktaşlı futbolcuların sürekli kendilerini yere attıklarını belirten Yunus Akgün, "Biz hep engelleniyoruz. Kazanacağımız maçtı. Hafta içinde biz de 120 dakika maç oynadık onlar da oynadı. Neden yerde yatıyorlar. Biz müthiş mücadele ettik. Olmayınca olmuyor. 3 puandan olduk." dedi.

Adana Demirspor'un beraberlik golünü atan Samet Akaydın ise "Biz futbol oynamak istiyoruz sahada. Yere yatmıyoruz. Zaman geçirmiyoruz. Hakemle diyaloga giremiyorsun. Bize karşı üslubu çok kötüydü. Son pozisyonu gol olarak gördük. Hakem 'Balotelli, kalecinin görüş açısını kapattı' dedi." diye konuştu.

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#Adana Demirspor#Yunus Akgün#Beşiktaş

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