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GeriFutbol Adana Demirspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 21.06.2020 - 20:43,Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Adana Demirspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "22 Haziran pazartesi günü oynayacağımız Osmanlıspor maçı öncesi futbol takımı oyuncularımız,
teknik heyetimiz ve kulüp personelimize yapılan Kovid 19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi

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