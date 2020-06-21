Adana Demirspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "22 Haziran pazartesi günü oynayacağımız Osmanlıspor maçı öncesi futbol takımı oyuncularımız,

teknik heyetimiz ve kulüp personelimize yapılan Kovid 19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi