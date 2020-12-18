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GeriFutbol Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçının hazırlıkları sürüyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 22:58 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçının hazırlıkları sürüyor

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Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçının hazırlıkları sürüyor
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 21 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertliler, tesislerde teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı.

Aktif ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Dumlupınar, Demir Grup Sivasspor eşleşmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Eşleşmeden Demir Grup Sivasspor çıktı. Daha maça kadar çok zamanımız var. İnşallah camiamız adına hayırlı olur. İnşallah Demir Grup Sivasspor'u da eleyip çeyrek finale kalırız."

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