Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi moralli başladı

Mavi-lacivertliler, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Samet Aybaba idaresinde oynanan 3 maçı da kazanıp, önemli bir çıkış yakaladı.



Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçlarında 2'şer gol atan Akdeniz ekibi, kalesini gole kapatıp, savunmada da başarılı bir görüntü çizdi.



Bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maç kazanan Adana Demirspor, galibiyet serisini sürdürerek Süper Lig'e yükselmek istiyor.



- Aybaba: "Bu galibiyetler bizi öne itiyor"



Teknik direktör Samet Aybaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda her şeyin iyi gittiğini söyledi.



Takım olarak doğruları yapmaya başladıklarını anlatan Aybaba, "Savunma anlamında oldukça mesafe katettik. Hücum ve takım bütünlüğü anlamında da çok geliştik. Bu galibiyetler bizi öne itiyor. Üstümüzdeki iki takımla oynamamız çok önemliydi. Kaybedeceğimiz bir maç bizi aşağı doğru iterdi." ifadelerini kullandı.

Aybaba, önlerine maç maç bakmak istediklerini belirterek, "Bu hafta Eskişehirspor maçımız var. Çok koşan, genç bir takımla oynayacağız. Biz onlardan daha çok koşacağız, mücadele edeceğiz, maçı isteyeceğiz. Kalitemizi ortaya koyarak bir maç daha kazanıp, önümüzdeki hafta için hazırlanmaya devam edeceğiz. Bizim için her şeyimizi ortaya koyduğumuz bir maç olacak. Her maç artık final." diye konuştu.



Takımın durumundan memnun olduğunu aktaran Aybaba, şunları söyledi:



"Bir sürü konuda öne çıktık. Oyuncularımız bizi ve kendilerini daha iyi anlamaya başladılar. İçlerinde var olan yeteneklerin ne olduğunu anlamaya başladılar. Nasıl bir camiaya hizmet ettiklerini, marka değerinin önemini anlamaya başladılar. Sonuç olarak buradan nereye çıkıldığını biliyorlar artık. Oraya çıkıldığında ne kadar mutlu olacaklarını, neler kazanacaklarını çok iyi anlamaya başladılar. Bundan sonra rakiplerin maçları da önemli ama biz bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Ona göre planlıyoruz, çalışıyoruz, hazırlanıyoruz."



- Süleyman Koç: "3'te 3 yapmamız bize ayrı bir motivasyon oldu"



Takımın 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Süleyman Koç, her maça ayrı bir konsantrasyonla çıktıklarını belirtti.



"Her maç önemli, her maçı final gibi görüyoruz." açıklamasında bulunan tecrübeli oyuncu, "Ona göre de hazırlanıyoruz. 3'te 3 yapmamız bize ayrı bir motivasyon oldu. Bu hafta Eskişehirspor maçından inşallah 3 puanla döneceğiz. Samet Aybaba'nın takıma katılması yeni bir motivasyon oldu. Bir hava yakaladık ve o havayı tutmak istiyoruz. Bu bizim için daha önemli. Rakibin kim olduğuna bakmadan maçlarımızı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

