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Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet Aybaba ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Adana Demirspor, teknik direktörlük konusunda Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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