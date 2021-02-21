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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi

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Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet Aybaba ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Adana Demirspor, teknik direktörlük konusunda Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Adana Demirsporda Samet Aybaba dönemi

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