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Adana Demirspor'da Nani için ayrılık zamanı!

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Nani#Portekiz
Adana Demirsporda Nani için ayrılık zamanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 11:54

Adana Demirspor, Luis Nani'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

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Adana Demirspor'da kadro dışı bırakılan Luis Nani için karar verildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, Luis Nani'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

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HİKMET KARAMAN İSTEMİYOR

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın Luis Nani'yi takımda istemediği belirtildi.

Portekizli yıldız için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Adana Demirspor, cuma günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

NANI'NİN ADANA'DAKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor'un sezon öncesinde transfer ettiği Luis Nani; Mavi Şimşekler'de bu sezon 34 maçta 1213 dakika süre aldı ve 4 gol ile 3 asist yaptı.

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#Adana Demirspor#Nani#Portekiz

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