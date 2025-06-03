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Adana Demirspor'da Mustafa Alper Avcı dönemi sona erdi

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#Adana Demirspor#Mustafa Alper Avcı#1. Lig
Adana Demirsporda Mustafa Alper Avcı dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 15:49

Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollar ayrıldı. İstanbulspor ise Avcı ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Süper Lig'de sezonu 2 puanla (12 puanı silindi) sonuncu sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollar resmen ayrıldı.

Mavi-lacivertli takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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İSTANBULSPOR'LA ANLAŞMAYA VARDI

 İstanbulspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

PERFORMANSI

Ocak ayında göreve gelen Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'un başında çıktığı 16 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi alarak 0.38 puan ortalaması yakaladı.

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#Adana Demirspor#Mustafa Alper Avcı#1. Lig

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