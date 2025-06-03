Adana Demirspor'da Mustafa Alper Avcı dönemi sona erdi

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Süper Lig'de sezonu 2 puanla (12 puanı silindi) sonuncu sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollar resmen ayrıldı.

Mavi-lacivertli takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBULSPOR'LA ANLAŞMAYA VARDI

İstanbulspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

PERFORMANSI

Ocak ayında göreve gelen Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'un başında çıktığı 16 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi alarak 0.38 puan ortalaması yakaladı.

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