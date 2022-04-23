Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan Trabzonspor maçı sonrası tepki! "Beşiktaşlılar kusura bakmayın..."

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Adana Demirspor, evinde ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilirken karşılaşmanın ardından Murat Sancak'tan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sancak, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Murat Sancak, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçında hakem kararlarına sinirlenip tribündeki televizyonu kırmıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı idareciler ise bu durumdan rahatsız olarak protokol tribününden ayrılmıştı.