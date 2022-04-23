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Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan Trabzonspor maçı sonrası tepki! "Beşiktaşlılar kusura bakmayın..."

#Adana Demirspor#Murat Sancak#Trabzonspor
Adana Demirsporda Murat Sancaktan Trabzonspor maçı sonrası tepki Beşiktaşlılar kusura bakmayın...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarına isyan etti.

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Adana Demirspor, evinde ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilirken karşılaşmanın ardından Murat Sancak'tan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sancak, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Murat Sancak, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçında hakem kararlarına sinirlenip tribündeki televizyonu kırmıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı idareciler ise bu durumdan rahatsız olarak protokol tribününden ayrılmıştı.

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