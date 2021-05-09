Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan Süper Lig için Samet Aybaba kararı

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarı elde eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın Süper Lig'i hak ettiğini söyleyen Sancak, taraftarlara da uyarılarda bulunarak "26 yıl Süper Lig'e hasret kalmış bir takım, Allah bana nasip etti, Allah'tan ben daha ne isteyeyim? Güzel bir lig geçirdik, son 10 haftaya girerken 10 puan gerideydik. Bu teknik heyet ve futbolcular buraya gelmeyi hak etti, herkesi de yenerek geldiler. Taraftarlarımız pandemi sürecinde dikkat etsin, artık evlere dağılsınlar. 1 kişinin ölmesi, şampiyonluğu gölgeler, tedbirlere dikkat etsinler" dedi.

Şampiyonluğu şehit ailelerine armağan eden Murat Sancak, "Bu inanç meselesidir. Allah nasip etmedikten sonra olmaz. Sabredeceksin, sabrederek isteyeceksin, gereğini de yapacaksın. Allah sabredenlerle beraberdir. Şampiyonluğu öncelikle şehit annelerine armağan ediyorum. Cennet anaların ayakları altında. Sevelim, sayalım, kıymetlerini bilelim" diye konuştu.

Samet Aybaba ile Süper Lig'de yola devam etmek istediklerini söyleyen Sancak, "Ben nankörlük yapmam, bir takımı şampiyon yapan hocayla devam edeceksin. Hoca çalışmak istemezse bizim diyeceğimiz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

SAMET AYBABA: ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIŞTI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, inanılmaz mutlu olduğunu, memleketinin takımının 26 yıldır Süper Lig'i beklediğini söyledi.

Adana'nın toprağının bereketli olduğunu kaydeden Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu şampiyonluk Adana Demirspor için kıvılcım olacaktır, her alanda çıkış yaşayacaktır. Oyuncularımı kutluyorum, inanılmaz bir topluluk oldular. Başkanımıza teşekkür ediyorum, takımın yükselen grafiğine ekonomik olarak katkıda bulundu. Yönetim kurulumuz dahil. Memleketimizdekiler de takıma gönül bağı ile bağlandı. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı. Göreve geldikten sonra 11 maçlık periyotta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bütün rakiplerimizle oynadık ve hepsini yendik. Bu şampiyonluk sayılı hikayesi olan şampiyonluklardan bir tanesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adana Demirspor çok daha iyi yerlere gelecektir, Adana Demirspor'la Süper Lig daha da renklenecektir."

GÖKHAN İNLER: LİDERLİĞİMLE TAKIMA YARDIM ETTİM

Takımının şampiyonluğu için yardımcı olduğunu söyleyen Gökhan İnler ise, "Ben buraya şampiyonluk için geldim ve kupayı kazandım. Bu şehrin şampiyonluğa ihtiyacı vardı, biliyordum. Liderliğimle yardım ettim. Samet hocaya teşekkür etmem lazım, sakinlik getirdi, bizim için önemliydi bu. Taraftarlara sözümü tuttum, şampiyonluğu getirdim, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...