Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan Fenerbahçe'ye destek! "Bu sene kayboldu ama..."

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları;

"Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Taraftarlarına da mesajım olsun, yönetimlerine sahip çıksınlar. Bu sene kayboldu ama önümüzde yıllar var. Taraftarlar sakin olsun. Fenerbahçe büyük camia. Arada böyle olur, sabretsinler. Yönetime ve futbolcularına destek versinler."

"ESKİ TAKIMIMI YENDİK"

"Eski takımımı yendik, daha önceki gönül verdiğim bir takımdı. Maçtan önce 'Benim için kazanın' dedim. Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş ile 3-0'dan 3-3 yaptık. Trabzonspor'a atamadık."

"FARKI KAÇIRDIK"

"Takımı ve Vincenzo Montella'yı tebrik ederim. Buraya gelip defans yapmadık. Ataklar yaptık, hatta farkı kaçırdık. Adana'ya armağan ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız."

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"BELHANDA'NIN HAREKETİNE HİÇ GEREK YOKTU"

"Younes Belhanda ile ilgili Fenerbahçe - Galatasaray çekişmesinden dolayı bu tip sıkıntılar oluyor. Hiç gerek yoktu. Maç bitmeden bağırdım ve Belhanda'yı içeri almalarını söyledim, sıkıntı olmasın diye. Belhanda ile konuşacağız. Bu tip gerginlikler istemiyoruz. Herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz. Hiçbir takımla kavga etmek istemiyoruz."

YABANCI SAYISINA TEPKİ

"Yabancı oyuncu almayacağız. Yerli oyuncu bakıyoruz ama bulamıyoruz. Yabancı sayısını 14'ten 10 düşürün ama oyun içindeki sayıyı serbest bırakın. Çünkü bütün hocaların elini bağlıyorsunuz."