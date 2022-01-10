Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan Fenerbahçe'ye destek! "Bu sene kayboldu ama..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan ettiFenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı! Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koç'a isyan etti#Fenerbahçe
Vahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktıVahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktı#Azra Gülendam Haytaoğlu
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
Fenerbahçe büyük fırsat tepti Adana Demir rakibini geçtiFenerbahçe büyük fırsat tepti! Adana Demir rakibini geçti#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğlunun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecekBakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecek#Adil Karaismailoğlu
Tablo belli oldu Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladıTablo belli oldu! Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladı#Koronavirüs
Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğulduBodrum’da sağanak yağış sele dönüştü! Sokak hayvanları boğuldu#BODRUM
Sedefnurun şüpheli düşüşünde önemli gelişme Açığa alındılarSedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' önemli gelişme! Açığa alındılar#Sedefnur Çağlar
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Galatasarayda Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı Burak Elmastan veda mesajı...Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı! Burak Elmas'tan veda mesajı...#Fatihterim
Bakan Kasapoğludan izleyicilere sürpriz Haber bültenini sunduBakan Kasapoğlu'dan izleyicilere sürpriz! Haber bültenini sundu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
Galatasaray yeni hocasını hemen buldu Uçak bileti alındı, yarın İstanbulda...Galatasaray yeni hocasını hemen buldu! Uçak bileti alındı, yarın İstanbul'da...#Galatasarayu
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan Fenerbahçe'ye destek! "Bu sene kayboldu ama..."

#Murat Sancak#Adana Demirspor#Fenerbahçe
Adana Demirsporda Murat Sancaktan Fenerbahçeye destek Bu sene kayboldu ama...

Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Murat Sancak Fenerbahçelilerin Ali Koç'a destek olmasını söylerken , eskiden gönül verdiği takımı yendikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları;

"Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Taraftarlarına da mesajım olsun, yönetimlerine sahip çıksınlar. Bu sene kayboldu ama önümüzde yıllar var. Taraftarlar sakin olsun. Fenerbahçe büyük camia. Arada böyle olur, sabretsinler. Yönetime ve futbolcularına destek versinler."

"ESKİ TAKIMIMI YENDİK"

"Eski takımımı yendik, daha önceki gönül verdiğim bir takımdı. Maçtan önce 'Benim için kazanın' dedim. Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş ile 3-0'dan 3-3 yaptık. Trabzonspor'a atamadık."

"FARKI KAÇIRDIK"

"Takımı ve Vincenzo Montella'yı tebrik ederim. Buraya gelip defans yapmadık. Ataklar yaptık, hatta farkı kaçırdık. Adana'ya armağan ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız."

Haberin Devamı

"BELHANDA'NIN HAREKETİNE HİÇ GEREK YOKTU"

"Younes Belhanda ile ilgili Fenerbahçe - Galatasaray çekişmesinden dolayı bu tip sıkıntılar oluyor. Hiç gerek yoktu. Maç bitmeden bağırdım ve Belhanda'yı içeri almalarını söyledim, sıkıntı olmasın diye. Belhanda ile konuşacağız. Bu tip gerginlikler istemiyoruz. Herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz. Hiçbir takımla kavga etmek istemiyoruz."

YABANCI SAYISINA TEPKİ

"Yabancı oyuncu almayacağız. Yerli oyuncu bakıyoruz ama bulamıyoruz. Yabancı sayısını 14'ten 10 düşürün ama oyun içindeki sayıyı serbest bırakın. Çünkü bütün hocaların elini bağlıyorsunuz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Sancak#Adana Demirspor#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı