Adana Demirspor'da Montella'nın Türkiye Kupası üzüntüsü! 'Kaderimiz böyleymiş'

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor’a mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo, Montella karşılaşmanın 90 dakikasının bekledikleri gibi dengeli geçtiğini ifade ederek, "Sonuna kadar her sonuca açık bir maçtı. Son paslarda doğru seçimler yapabilirdik. Bir tek bu eksiğimiz vardı. Sonra penaltılara kaldı. Şansa pek inanmam. Bu kabiliyetle alakalı. Kaderimiz böyleymiş, kaybettik" diye konuştu.

FELIPE SANCHEZ: YÜREKTEN MÜCADELEYLE KAZANDIK

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, açıklamalarda bulundu.

Takımın sahada çok iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Sanchez, “Bugün sahada arkadaşlarımız çok iyi mücadele gösterdiler. Gerek ekranları başında izleyenlerin, gerekse stadyuma kadar gelenlerin güzel bir mücadele izlediğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar. Bu da Alanyaspor ruhunu çoğalttı” diye konuştu.