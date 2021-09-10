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GeriFutbol Adana Demirspor'da Montella ilk maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da Montella ilk maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak

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Adana Demirspor'da Montella ilk maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, mavi-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

Ligde 2 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona birer galibiyet ve beraberlikle başlayan Fatih Karagümrük karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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