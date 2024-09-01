Adana Demirspor'da Michael Valkanis'den Galatasaray maçı yorumu: Çılgın bir maçtı

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Süper Lig’in 4’üncü haftasında Adana Demispor, sahasında Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ise çılgın bir maç takip ettiğini ifade ederek, “İlk 20 dakikada iyi bir mücadele ortaya koyduk. Skora bakmadan konuşacaksak, ilk yarıdaki skorun maçın hikayesini ve performansı yansıttığını düşünmüyorum. Şanslar da yakaladık. Bir hatalı gol yedik, sonrasında beraberliği yakalayabilirdik ancak hemen ardından basit bir gol daha yedik. Oyuncularım hiçbir şekilde oynamaktan vazgeçmedi. Bugün ne yaparsak yapalım günümüz değildi. Galatasaray her denemesinde geldi ve golü buldu. Çok fazla şansa ihtiyacı olan bir takım değil, kaliteli oyuncuları var. Bu maçtan pozitif veriler almamız gerekiyor” yorumlarında bulundu.

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’SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞTIK’

Taraftarın desteğini her maçta görmek istediklerini kaydeden Valkanis, “Rakip Galatasaray diye geriye çekilmedik. Sonuna kadar mücadele etmeye çalıştık. Taraftarlar da bunu iyi biliyor. Geçen sezondan oynayan çok fazla oyuncumuz yok. Çok yeni bir kadroyuz. Fakat ne kadar mücadeleci olabileceğimizi de gösterdiğimize inanıyorum. Rakip kim olursa olsun, Adana Demirspor’un oyunu ve mücadelesi için taraftarın hep gelmesini sağlamak istiyorum. Bunu elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.